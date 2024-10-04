Мобилизация в Украине: кому не нужно обновлять данные в ТЦК в 2024 году

Из-за полномасштабного вторжения в Украине проходит всеобщая мобилизация. Именно поэтому военнообязанным надо обновить данные в ТЦК.

Об этом говорится в законопроекте №10449. Если человек обязан обновить данные, однако этого не сделает, то он может получить штраф.

Кто может не обновлять данные в ТЦК

Согласно украинскому законодательству, все военнообязанные граждане должны обновлять свои личные данные через приложение Резерв+ и обращаться в ТЦК. Однако есть категории лиц, на которых эта обязанность не распространяется. К таким относятся:

те, кто не является гражданами Украины;

те, у кого по решению ВВК есть статус "не пригоден к несению военной службы";

те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Также не обязаны обновлять свои данные в ТЦК мужчины моложе 18 и старше 60 лет, а также женщины, которые не имеют медицинского или фармацевтического образования. Кроме того, мужчины, исключены из воинского учета, также не должны обращаться в ТЦК, однако они должны иметь документ, подтверждающий факт их исключения.

Кому нужно обновлять данные в ТЦК

Каждый гражданин Украины должен знать, кто отвечает за обновление данных в ТЦК, чтобы избежать штрафов или уголовной ответственности. Необходимо обратиться в соответствующий орган и обновить информацию: