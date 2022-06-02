Кому нужно, чтобы мы ударили по России

Это нужно, в первую очередь, самой России. И чем больше ударов, тем лучше.

Почему

Сразу решается вопрос всеобщей мобилизации, военной помощи России от КНР, включения в войну КНДР и Ирана.

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И начинается война всех против всех.

Российская мечта: а зачем нам мир, если в нем нет России?!

Реальность

Сегодня Россия проигрывает.

С втягиванием в войну всех – проигрывает человечество.

Кремль не верит Зеленскому и боится ВСУ из-за поставок из США – смотрите видео: