Кому нужно, чтобы мы ударили по России
2 июня 2022 , 15:44Читати новину українською
Источник:фейсбук Агии Загребельской
Это нужно, в первую очередь, самой России. И чем больше ударов, тем лучше.
Почему
Сразу решается вопрос всеобщей мобилизации, военной помощи России от КНР, включения в войну КНДР и Ирана.
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И начинается война всех против всех.
Российская мечта: а зачем нам мир, если в нем нет России?!
Реальность
Сегодня Россия проигрывает.
С втягиванием в войну всех – проигрывает человечество.
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