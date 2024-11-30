Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу группы коммуникаций областного ТЦК и СП Полину Кравченко в комментарии Суспильному. Есть 6 случаев, когда отсрочку могут аннулировать.

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Как изменятся условия бронирования с 1 ноября

Кравченко рассказала, что 22 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление, которое утверждает новый порядок бронирования военнообязанных по мобилизации и в военное время.

Согласно постановы, отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации действуют в течение срока, на который они были предоставлены, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года. Это касается также отсрочек, оформленных через портал Дия.

Отсрочки аннулируют в случае:

в случае окончания срока их действия;

завершения предприятием производства товаров, или выполнения работ или оказания услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил;

лишения предприятия статуса критически важного;

ликвидации органа государственной власти или учреждения;

увольнения работника;

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием.

Сейчас для бронирования работник должен иметь заработную плату на уровне не менее 20 тысяч гривен. Кроме того, такой работник обязан обновить свои личные данные и подтвердить, что не находится в розыске.