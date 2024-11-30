Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю групи комунікацій обласного ТЦК та СП Поліну Кравченко в коментарі Суспільному. Є 6 випадків, коли відстрочку можуть анулювати.

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Як зміняться умови бронювання з 1 листопада

Кравченко розповіла, що 22 листопада 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та у воєнний час.

Відповідно до постанови, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації діють протягом терміну, на який їх було надано, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується також відстрочок, оформлених через портал Дія.

Відстрочки анулюють у випадку:

у разі закінчення строку їх дії;

завершення підприємством виробництва товарів, або виконання робіт чи надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил;

позбавлення підприємства статусу критично важливого;

ліквідації органу державної влади чи установи;

звільнення працівника;

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством.

Зараз для бронювання працівник повинен мати заробітну плату на рівні не менше 20 тисяч гривень. Крім того, такий працівник зобов'язаний оновити свої особисті дані та підтвердити, що не перебуває в розшуку.