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      Кому и когда нужно пересмотреть субсидии: версия экономиста

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      Зеленский ветировал законопроект о пересмотре социальных льгот
      Зеленский ветировал законопроект о пересмотре социальных льгот / 24 канал

      Просматривать льготы, субсидии, пенсии и другие социальные выплаты сейчас нецелесообразно. Лучше это делать в середине года и относительно определенных категорий граждан.

      Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

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      "Учитывая социальное положение большинства украинцев, начинать просмотр справедливости или несправедливости предоставления социальных льгот неправильно. Инициатива несвоевременная накануне начала отопительного сезона, который является самым тяжелым для большинства семей. Если сейчас посмотреть субсидии, то определенное количество семей останутся без помощи", – подчеркивает Андрей Новак.

      По мнению эксперта, просмотр субсидий, в частности, надо делать в конкретных целевых категориях. Прежде всего, всех должностных лиц – нынешних и бывших – и предпринимателей. Это те категории, где возможны злоупотребления льготами.

      Если говорить о пересмотре всех льготников, то делать надо в середине года. И корректировать с уровнем социального обеспечения. Обращать внимание на тех, у кого доход выше среднего. У тех, у кого доход меньше, искать нарушения социально несправедливо,
      – считает Новак.

      Что предусматривает законопроект о верификации?

      Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

      • пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
      • денежную выплату из государственного бюджета;
      • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

      Автор законопроекта, глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского с законом отсутствует.

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      Какая зарплата у работников рабочих профессий / инфографика 24 канала

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      106
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Субсидии Владимир Зеленский Пенсия
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