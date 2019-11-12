Кому і коли треба переглянути субсидії: версія економіста
Переглядати пільги, субсидії, пенсії та інші соціальні виплати зараз недоцільно. Краще це робити в середині року і відносно певних категорій громадян.
Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Новак.
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"Враховуючи соціальне становище більшості українців, починати перегляд справедливості чи несправедливості надання соціальних пільг неправильно. Ініціатива невчасна напередодні початку опалювального сезону, який є найважчим для більшості родин. Якщо зараз переглянути субсидії, то певна кількість сімей залишаться без допомоги", – підкреслює Андрій Новак.
На думку експерта, перегляд субсидій, зокрема, треба робити в конкретних цільових категоріях. Перш за все, серед усіх посадовців – нинішніх і колишніх – і підприємців. Це ті категорії, де можливі зловживання пільгами.
Якщо говорити про перегляд всіх пільговиків, то робити треба в середині року. І корегувати з рівнем соціального забезпечення. Звертати увагу на тих, у кого дохід вище середнього. У тих, в кого дохід менше, шукати порушення соціально несправедливо,
– вважає Новак.
Що передбачає законопроєкт про верифікацію?
Під перевірку мають потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:
- пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;
- грошову виплату з державного бюджету;
- грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.
Автор законопроєкту, голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти. Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.
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