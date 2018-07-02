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Кому принадлежит "Крымский мост": в Google Maps заметили неоднозначные подписи

319 Читати новину українською
"Крымский мост"
"Крымский мост" / Соцсети

Сервис Google Maps подписал скандальный так называемый "Крымский мост", которым оккупанты соединили материковую часть России с аннексированным полуостровом на двух языках: русском и украинском.

Заметили это в сети. В частности, обратила на такое написание внимание пользовательница с ником Ludmila Deyalta.

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"На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому полуострову Крымский мост написан на русском языке. Ну да ... на всякий случай", – подчеркнула юзерка.

Кримський міст, мови, Росія, Україна, Крим, Анексія, окупаціяGoogle на своих картах подписал Крымский мост на двух языках

Добавим, что на картах Google географические объекты в оккупированном Крыму также указаны на разных языках: часть – на украинском, часть – на русском, – пишет "Обозреватель".

Кримський міст, мови, Росія, Україна, Крим, Анексія, окупація

Часть объектов в Крыму на картах Google также подписаны на  украинском и русском

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России языковый вопрос Украина – Россия Google Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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