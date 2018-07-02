Кому належить "Кримський міст": у Google Maps помітили неоднозначні підписи

Сервіс Google Maps підписав скандальний так званий "Кримський міст", яким окупанти з'єднали материкову частину Росії з анексованим півостровом двома мовами: російською та українською.

Помітили це у мережі. Зокрема, звернула на таке написання увагу користувачка з ніком Ludmila Deyalta.

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"На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманському півострова Кримський міст написано російською мовою. Ну так... про всяк випадок", – підкреслила юзерка.



Google на своїх картах підписав Кримський міст двома мовами

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR — ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) July 1, 2018

Додамо, що на картах Google географічні об’єкти в окупованому Криму також вказано різними мовами: частина – українською, частина – російською, пише "Обозреватель".

Частина об'єктів у Криму на картах Google також підписано українською та російською

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.