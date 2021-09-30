В конце этого или начале следующего года, – СМИ о встрече Зеленского и Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться уже в конце 2021 года. Кроме того, рассматривают вариант, что переговоры состоятся в начале 2022 года.

В Офисе Президента хотят выйти на прямые переговоры с Путиным. Сейчас приоритет – понять, можно ли о чем-то договориться.

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Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего,

– говорится в сообщении.

Сейчас в Кремле не хотят обсуждать Крым и Донбасс. В то же время в Офисе Президента убеждены, что разговор возможен по всем темам.

Кулеба о разговоре Путина и Зеленского