В конце этого или начале следующего года, – СМИ о встрече Зеленского и Путина

30 сентября 2021 , 13:01
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Источник:

"РБК-Украина"

Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться уже в конце 2021 года. Кроме того, рассматривают вариант, что переговоры состоятся в начале 2022 года.

В Офисе Президента хотят выйти на прямые переговоры с Путиным. Сейчас приоритет – понять, можно ли о чем-то договориться.

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Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего,
– говорится в сообщении.

Сейчас в Кремле не хотят обсуждать Крым и Донбасс. В то же время в Офисе Президента убеждены, что разговор возможен по всем темам.

Кулеба о разговоре Путина и Зеленского

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский создаст российскому президенту "много дискомфорта".
  • По словам чиновника, украинский президент разговор "вел бы с наступательных позиций".
  • Кулеба отметил: украинский лидер совершенно четко знает наши "красные линии".
  • Глава МИД Украины также отметил: "встреча тет-а-тет абсолютно целесообразна," если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц".
Автор: Мар'яна Бекало