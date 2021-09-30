В конце этого или начале следующего года, – СМИ о встрече Зеленского и Путина
30 сентября 2021 , 13:01Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться уже в конце 2021 года. Кроме того, рассматривают вариант, что переговоры состоятся в начале 2022 года.
В Офисе Президента хотят выйти на прямые переговоры с Путиным. Сейчас приоритет – понять, можно ли о чем-то договориться.
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Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего,
– говорится в сообщении.
Сейчас в Кремле не хотят обсуждать Крым и Донбасс. В то же время в Офисе Президента убеждены, что разговор возможен по всем темам.
Кулеба о разговоре Путина и Зеленского
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский создаст российскому президенту "много дискомфорта".
- По словам чиновника, украинский президент разговор "вел бы с наступательных позиций".
- Кулеба отметил: украинский лидер совершенно четко знает наши "красные линии".
- Глава МИД Украины также отметил: "встреча тет-а-тет абсолютно целесообразна," если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц".