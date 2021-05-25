В конце мая в Украину идут мощные грозы: фото

В ближайшие дни, 26 – 29 мая, в Украине стоит ожидать сильных осадков. Синоптики прогнозируют, что мощные грозы накроют практически все регионы.

Метеорологи сообщают, что больше всего от неблагоприятной погоды пострадают западные области. На Востоке же чаще будет светить солнце.

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Погода в Украине 26 – 29 мая

В среду, 26 мая, осадки стоит ожидать на Западе, Центре и Севере страны. В восточных и южных регионах будет солнечно.

Температура воздуха по всей территории Украины будет колебаться от +20 до +28 градусов. Самой теплой погода будет в восточных областях.



Погода в Украине 26 мая / данные Укргидрометцентра

В четверг, 27 мая, в Украине стоит ожидать таких же погодных условий как днем ранее. Только на Полтавщину и Кировоградщину, где было солнечно, придут мощные грозы.



​Погода в Украине 27 мая / данные Укргидрометцентра

В пятницу, 28 мая, синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов. Солнце будет светить только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Столбики термометров на Востоке будут показывать + 24...+27 градусов. Холоднее всего будет на Западе – +17...+19 градусов. На остальной территории – + 22...+25 градусов.



Погода в Украине 28 мая / данные Укргидрометцентра

В субботу, 29 мая, в Украине мощные грозы выйдут на пик. Сильные осадки накроют все области. Однако температура практически не изменится – все еще будет тепло.

Так, столбики термометров в западных регионах будут показывать + 17...+19 градусов. На севере, юге и центре – +21...+ 25 градусов. Теплее всего на востоке – +24...+27 градусов.



Погода в Украине 29 мая / данные Укргидрометцентра