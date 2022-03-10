В конце разговора Лавров затронул тему ядерной безопасности, – Кулеба

Во время встречи главы МИД Дмитрия Кулебы и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова обсуждали вопросы ядерной безопасности.

Также Кулеба сообщил, что Россия распространяет ложь о якобы разработке ядерного оружия по Украине.

Внимание Надеюсь Лавров поговорит с властью и гуманитарный коридор из Мариуполя заработает, – Кулеба

Лавров высказался в пользу проведения трехсторонних консультаций с участием экспертов МАГАТе, украинских и российских ядерщиков. Но я ответил ему, что до прихода российских солдат на территории Украины все было в порядке с нашими ядерными объектами, с нашими атомными электростанциями,

– подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД также отреагировал на информацию об "следах разработки ядерного оружия в Украине", он подчеркнул, что все это ложь.

Ни один международный орган или инспекция ничего подобного не фиксировали, потому что такого никогда не было, – добавил Кулеба.

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