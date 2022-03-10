Про це повідомив Дмитро Кулеба після закінчення зустрічі, передає 24 канал. Він також наголосив, що Росія поширює брехню про начебто розробки ядерної зброї Україною.

Увага Сподіваюсь Лавров поговорить з владою і гуманітарний коридор з Маріуполя запрацює, – Кулеба

Лавров висловився на користь проведення тристоронніх консультацій за участі експертів МАГАТе, українських та російських ядерників. Але я відповів йому, що до приходу російських солдат на тире торію України, усе було в порядку з нашими ядерними об'єктами, з нашими атомними електростанціями,

– наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС також відреагував на інформацію про "сліди розробки ядерної зброї в Україні", він наголосив, що усе це брехня.

Жоден міжнародний орган чи інспекція нічого подібного не фіксували, бо такого ніколи не було, – додав Кулеба.



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