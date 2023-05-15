Как концертные прожекторы помогают украинской ПВО: видео охоты за "Шахедами"

Волонтеры протестовали и приобрели мощные сценические прожекторы, которые будут помогать украинским защитникам сбивать российские дроны.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик.

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Вместе со спортсменом и волонтером Сергеем Стаховским он передал прожекторы одному из подразделений противовоздушной обороны. Сейчас они уже помогают нашим военным защищать украинское небо от вражеских дронов, в том числе от "Шахедов".

Как концертные прожекторы помогают охотиться за "Шахедами": смотрите видео

"В свое время мы были первыми, кто начал активно и массово работать с военными исполнителями и продвигать их музыкальное искусство. Но никогда бы не подумали, что придется столкнуться с тем, что концертное оборудование будет помогать военным не на сцене, а в боевых условиях, будет прикрывать людей, помогать сохранять жизнь мирного населения и военных. Такое время. Все работает на оборону и победу", – прокомментировал нетипичные приборы Юрий Голик.

Концертные прожекторы помогают ПВО / Фото Юрия Голика