Веяние нового времени

В эпоху цифровизации мы постоянно используем новые сервисы, уже ставшие привычными для нас. Иногда задумываемся и удивляемся, как раньше могли обходиться без них.

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Финансовая индустрия была вынуждена реагировать на новые вызовы и менять свои сервисы. Эпидемия COVID-19 и глобальный карантин существенно ускорили цифровизацию финансовой индустрии и изменили приоритеты во многих бизнес-секторах. Те, кто раньше не инвестировал в электронную коммерцию и онлайн-услуги, вынужден был быстро внедрять эти сервисы и реагировать на текущие вызовы.

Что же такое FINTECH

Обратите внимание! Википедия определяет термин "финансовые технологии" (или финтех) как технологии и инновации, которые преследуют цель конкурировать с традиционными методами предоставления финансовых услуг. Другими словами, компании, работающие в финансовом секторе, используют технологии в своей повседневной деятельности для развития своего бизнеса и роста в конкурентной борьбе.

Сегодня финтех широко используется в банковском деле, инвестициях, торговле, страховании, электронной коммерции, образовании, сборе средств, неприбыльных организациях, криптовалютах и ​​т.д. Теперь финтех имеет более широкое значение, чем раньше, когда термин принадлежал исключительно к внутренним технологиям банковского дела и торговли.

Согласно последним исследованиям, сейчас финтех-инновации больше всего развиваются в двух плоскостях.

Взаимодействие с клиентами

Анализируя собранные данные о клиентах, их поведении, отзывах и результатах опросов, бизнес получил возможность быстро реагировать на потребности клиентов, используя персональный подход. Это повышает уровень лояльности клиента, который в своем смартфоне получает и онлайн-банкинг, и службу поддержки, и советы по финансам и многим другим услугам. Использование таких сервисов становится максимально комфортным и эффективным для клиента.

Взаимодействие с данными

Финансовые учреждения и компании открывают новые горизонты благодаря технологиям. Это помогает сокращать расходы, увеличивать доходы и повышать общую производительность с помощью работодателей, искусственного интеллекта, блокчейна и чат-ботов.

Анализ данных дает возможность совершенствовать свои технологические решения, выбирать направления, которые принесут наибольшую выгоду и увеличат прибыль. При этом компании должны применять безопасные и прозрачные модели управления данными, чтобы соответствовать всем регламентам по защите клиентских данных.

Сейчас рынок наблюдает огромный рост инвестиций в технологическую сторону финансового сектора. Компании все больше тратят средства на разработку программного обеспечения. У них есть понимание – чтобы быть конкурентоспособным, нужно меняться вместе с технологиями.

Чтобы привлечь больше клиентов, недостаточно предоставлять услугу или продавать товар. Люди хотят больше, и, если ваш бизнес не может удовлетворить эти потребности, вы, скорее всего, останетесь вне игры.

Спрос на технологические решения движет финтех в будущее и будет укреплять свои позиции и предоставлять новые сервисы.

Финтех постепенно становится неотъемлемой частью жизни каждого современного человека

Вызовы финтех-индустрии и ответы на них

Проблемы присутствуют в любой отрасли, не исключение и относительно молодая отрасль финтех. И хотя компании "старой школы" сначала противились новым технологиям и решениям, но вызовы времени заставили их измениться и развиваться вместе с потребностями рынка, чтобы не потерпеть поражение.

Новые стартапы с грандиозными идеями или инновационным видением тоже не всегда становятся успешными. Итак, с какими потенциальными проблемами сталкиваются финтех-компании на пути к успеху? И что должно сделать отрасль, чтобы их преодолеть?

Новые умения

В последние годы существует беспокойство, что развитие искусственного интеллекта и роботизированных технологий отнимают рабочие места у людей. Однако сегодняшняя тенденция показывает обратное: рынок технологий повлек за собой создание большого количества рабочих мест для профессионалов, которые будут вовлечены в разработку программного и аппаратного обеспечения.

Конечно, определенная работа, скорее всего, будет автоматизирована в будущем и определенные профессии исчезнут. Однако растет спрос на новые профессии, требующие переквалификации. Люди пытаются меняться, вместе с потребностями рынка они используют новые подходы к обучению: участвуют в вебинарах, конференциях, мастер-классах, проходят онлайн-курсы. Получив новые знания, они смогут претендовать на более высокую заработную плату и начать работу в новых сферах. И количество таких людей постоянно растет.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джеймис Даймон описал эту ситуацию так: "К сожалению, слишком много людей застряли на низкоквалифицированных работах, у которых нет будущего, и слишком много предприятий не могут найти квалифицированных работников, которые им нужны".

С развитием IТ-индустрии многие компании ввели корпоративное обучение для своих старших сотрудников, чтобы помочь им расти и развивать навыки, выдерживать конкуренцию с младшим поколением.

Это важно! Поскольку финтех сравнительно молодая отрасль, до сих пор сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы, есть огромный спрос на кадры, которые быстро учатся и готовы работать с новыми технологиями. Скорее всего, что независимо от сферы, именно такие люди и добьются успеха в этом меняющемся и безумном мире будущего.

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Положения и регламенты

Развитие новых сфер будет провоцировать реакцию со стороны правительств, они будут вынуждены регулировать юридическую сторону и принимать соответствующие законы для защиты пользователей от потенциальных рисков. Когда интернет, социальные сети и разные приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни, в законодательство стран по всему миру ввели многочисленные изменения, чтобы соответствовать новым правилам игры.

Правительства, имеющие целью защиту персональных данных своих граждан, устанавливают границы оперирования данными для компаний, чтобы защитить интеллектуальную собственность и другую конфиденциальную информацию, к которой пользователи предоставляют доступ при использовании программ и сервисов. Это стало основной причиной, почему европейские правительства приняли GDPR.

В сфере финтех проблема безопасности данных является самым высоким приоритетом, поскольку она касается личных активов физического лица или корпорации. Это основная причина, почему финтех-компании используют все возможные способы обеспечения соответствующего уровня безопасности с помощью современных возможностей.

Безопасность

Многие считают виртуальную безопасность простой. Говорят, сейчас легко взломать чей-то виртуальный счет и украсть с него деньги. Но все финтех-приложения занимающиеся финансами и банковскими счетами обеспечивают высокий уровень безопасности. Обычно это биометрическая и/или двухфакторная аутентификация, оповещение в приложении в режиме реального времени, триггеры безопасности на стороне банка и т.д.

Следует знать! Системы безопасности могут срабатывать в случае, если вы покидаете свою привычную зону местоположения, например путешествия в другой город или страну, в случае аномального поведения пользователя и т.д.

Безопасность финтех-компании является ключом к успеху и доверию клиентов. Поэтому компании постоянно повышают уровень информационной безопасности и киберзащиты для своих продуктов и сервисов.

Итог

Хотя определенная когорта людей продолжает использовать традиционные финансовые услуги, но в будущем и они будут вынуждены перейти на новейшие технологии. Количество новых сервисов постоянно растет, они становятся простыми и легко понятными всем. Их использование снижает время и увеличивает комфорт для клиента.

Инновации и потребность в управлении данными формируют современный мир и предлагают новейшие решения. Несмотря на то, что за услугами или продуктами обычно стоит искусственный интеллект, пользователь получает более персональный подход. И это ключ к успеху: клиенты и их потребности оказываются на первом месте.

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