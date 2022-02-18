Віяння нового часу

В епоху цифровізації ми постійно використовуємо нові сервіси, які вже стали звичними для нас. Інколи замислюємося та дивуємося, як раніше могли обходитися без них.

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Фінансова індустрія також була змушена реагувати на нові виклики та змінювати свої сервіси. Епідемія COVID-19 та глобальний карантин суттєво пришвидшили цифровізацію фінансової індустрії та змінили приорітети у багатьох бізнес-секторах. Ті, хто раніше не інвестував у електронну комерцію та онлайн-послуги, був змушений швидко впроваджувати ці сервіси та реагувати на поточні виклики.

Що ж таке FINTECH

Зверніть увагу! Вікіпедія визначає термін "фінансові технології" (або фінтех) як технології та інновації, які мають на меті конкурувати з традиційними методами надання фінансових послуг. Іншими словами, компанії, що працюють у фінансовому секторі, використовують технології у своїй повсякденній діяльності, для розвитку свого бізнесу та зростання у конкурентній боротьбі.

Сьогодні фінтех широко використовується в банківській справі, інвестиціях, торгівлі, страхуванні, електронній комерції, освіті, зборі коштів, неприбуткових організаціях, криптовалютах тощо. Тепер фінтех має ширше значення, ніж раніше, коли термін належав винятково до внутрішніх технологій банківської справи та торгівлі.

Згідно з останніми дослідженнями, наразі фінтех-інновації найбільше розвиваються у двох площинах.

Взаємодія з клієнтами

Аналізуючи зібрані дані про клієнтів, їх поведінку, відгуки та результати опитувань, бізнес отримав можливість швидко реагувати на потреби клієнтів, використовуючи персональний підхід. Це підвищує рівень лояльності клієнта, який у своєму смартфоні отримує і онлайн-банкінг, і службу підтримки, і поради щодо фінансів та багато інших послуг. Користування такими сервісами стає максимально комфортним та ефективним для клієнта.

Взаємодія з даними

Фінансові установи та компанії відкривають нові горизонти завдяки технологіям. Це допомагає скорочувати витрати, збільшувати доходи та підвищувати загальну продуктивність за допомогою роборадників, штучного інтелекту, блокчейну і чат-ботів.

Аналіз даних дає можливість удосконалювати свої технологічні рішення, вибирати напрями, які принесуть найбільше вигоди та збільшать прибуток. При цьому компанії повинні застосовувати безпечні та прозорі моделі управління даними, щоб відповідати усім регламентам щодо захисту клієнтських даних.

Зараз ринок спостерігає величезне зростання інвестицій у технологічний бік фінансового сектору. Компанії дедалі більше витрачають кошти на розробку програмного забезпечення. У них є розуміння – щоб бути конкурентоздатним, потрібно змінюватися разом із технологіями.

Щоб залучити більше клієнтів, вже замало надавати послугу чи продавати товар. Люди хочуть більше, і, якщо ваш бізнес не може задовольнити ці потреби, ви, швидше за все, залишитеся поза межами гри.

Попит на технологічні рішення рухає фінтех у майбутнє, і він зміцнюватиме свої позиції та надаватиме нові сервіси.



Фінтех поступово стає невід'ємною частиною життя кожної сучасної людини / Фото Stockworld

Виклики фінтех-індустрії та відповіді на них

Проблеми присутні в будь-якій галузі, не є винятком і відносно молода галузь фінтех. І хоч компанії "старої школи" спершу противились новим технологіям та рішенням, але виклики часу заставили їх змінитися та розвиватися разом із потребами ринку, щоб не зазнати поразки.

Нові стартапи з грандіозними ідеями чи інноваційним баченням також не завжди стають успішними. Отже, з якими потенційними проблемами зіштовхуються фінтех-компанії на шляху до успіху? І що має зробити галузь, аби їх подолати?

Нові вміння

Останні роки існує занепокоєння, що розвиток штучного інтелекту та роботизованих технологій забирають робочі місця в людей. Проте сьогоднішня тенденція показує протилежне: ринок технологій спричинив створення великої кількості робочих місць для професіоналів, які будуть залучені до розробки програмного та апаратного забезпечення.

Звісно, певна робота, швидше за все, буде автоматизована в майбутньому, і певні професії зникнуть. Проте зростає попит на нові професії, які вимагають перекваліфікації. Люди намагаються змінюватись, разом із потребами ринку вони використовують нові підходи до навчання: беруть участь у вебінарах, конференціях, майстер-класах, проходять онлайн-курси. Отримавши нові знання, вони зможуть претендувати на вищу заробітну плату та почати працювати в нових сферах. І кількість таких людей постійно зростає.

Генеральний директор JPMorgan Chase Джейміс Даймон описав цю ситуацію так: "На жаль, занадто багато людей застрягли на низькокваліфікованих роботах, які не мають майбутнього, і занадто багато підприємств не можуть знайти кваліфікованих працівників, які їм потрібні".

З розвитком ІТ-індустрії багато компаній запровадили корпоративне навчання для своїх старших співробітників, щоб допомогти їм рости та розвивати навички, витримувати конкуренцію з молодшим поколінням.

Це важливо! Оскільки фінтех, будучи порівняно молодою галуззю, досі зіштовхується з нестачею кваліфікованої робочої сили, є величезний попит на кадри, які швидко навчаються та готові працювати з новими технологіями. Найімовірніше, що незалежно від сфери, саме такі люди й досягнуть успіху в цьому мінливому та божевільному світі майбутнього.

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Положення та регламенти

Розвиток нових сфер провокуватиме реакцію з боку урядів, вони будуть змушені регулювати юридичну сторону та ухвалювати відповідні закони для захисту користувачів від потенційних ризиків. Коли інтернет, соціальні мережі та різні додатки стали невід'ємною частиною нашого життя, у законодавства країн по всьому світу впровадили численні зміни, щоб відповідати новим правилам гри.

Уряди, маючи на меті захист персональних даних своїх громадян, встановлюють межі оперування даними для компаній, щоб захистити інтелектуальну власність та іншу конфіденційну інформацію, до якої користувачі надають доступ під час використання програм і сервісів. Це стало основною причиною, чому європейські уряди ухвалили GDPR.

У сфері фінтех проблема безпеки даних є найвищим приорітетом, оскільки вона стосується особистих активів фізичної особи чи корпорації. Це основна причина, чому фінтех-компанії використовують усі можливі способи для забезпечення відповідного рівня безпеки за допомогою сучасних можливостей.

Безпека

Багато людей вважають віртуальну безпеку простою. Кажуть, що зараз легко зламати чийсь віртуальний рахунок і вкрасти з нього гроші. Але всі фінтех-додатки, які займаються фінансами та банківськими рахунками, забезпечують високий рівень безпеки. Зазвичай це біометрична та/або двофакторна аутентифікація, сповіщення в додатку в режимі реального часу, тригери безпеки на стороні банку тощо.

Варто знати! Системи безпеки можуть спрацьовувати у випадку, коли ви залишаєте свою звичну зону місцезнаходження, як-от подорожі до іншого міста чи країни, у разі аномальної поведінки користувача тощо.

Безпека фінтех-компанії є ключем до її успіху та довіри клієнтів. Тому компанії постійно підвищують рівень інформаційної безпеки та кіберзахисту для своїх продуктів і сервісів.

Підсумок

Хоча певна когорта людей досі продовжує використовувати традиційні фінансові послуги, але в майбутньому і вони будуть змушені перейти на новітні технології. Кількість нових сервісів постійно зростає, вони стають простими та легко зрозумілими для всіх. Їх використання зменшує час та збільшує комфорт для клієнта.

Інновації та потреба в керуванні даними формують сучасний світ і пропонують новітні рішення. Незважаючи на те, що за послугами чи продуктами зазвичай стоїть штучний інтелект, користувач отримує більш персональний підхід. І це є ключем до успіху: клієнти та їхні потреби опиняються на першому місці.

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