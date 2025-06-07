Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что диктатор действительно не учитывает потери России среди личного состава. А вот удары по российским аэродромам и уничтоженные Ту-95МС или А-50 – это больно для врага.

Читайте также Поражено более 40 российских самолетов: все, что известно о масштабной спецоперации СБУ

Может ли Путин долго воевать в таком темпе

Как отметил Тимочко, Россия действительно имеет возможность пополнять собственный бюджет через продажу той же нефти, цены на которую в последнее время снизились. Однако неэффективное использование средств и постоянные потери серьезно уменьшают преимущество врага.

Хотя России удается достичь некоторых тактических успехов на определенных участках фронта, но так войны не выигрывают. Оккупантам не удается получить стратегическое преимущество.

Диктатор Путин имеет только один вариант, как продолжать войну в таком темпе еще длительное время. Но он все равно не приведет его к победе.

Путин может воевать долго только при одном условии. Если оккупанты будут быстро погибать на фронте и у них не будет возникать апатия, внутренний протест. Но для этого нужно непрерывно черпать человеческий ресурс. Рано или поздно в России найдутся те, кто выразит публичный протест,

– отметил Тимочко.

Конечно, тут речь не идет о классическом протесте. Потери России на войне уже приближаются к 1 миллиону человек. А в самой стране-агрессорке находится огромное количество раненых оккупантов, которые обижены на всех.

Все это вполне может неконтролируемо взорваться внутри российского общества. Диктатор понимает, что война на долгие годы приведет к еще худшим для него последствиям.