Членство в ЕС и отказ от НАТО: политолог оценил новый мирный план США

СМИ обнародовали детали мирного соглашения, подготовленного Соединенными Штатами для Украины и России. Некоторые пункты там действительно неплохи, но на самом деле проблема лежит в другой плоскости.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, именно сейчас появляются различные мирные инициативы по прекращению войны. Некоторые из них могут быть даже неплохими. Но все они не дают ответа на один вопрос.

Что не так с мирными инициативами?

Как подчеркнул Джигун, пока не будут созданы условия, при которых Россия будет вынуждена пойти на перемирие, до тех пор все инициативы не принесут никакого прогресса. Сейчас РФ хочет продолжать войну.

К сожалению, Соединенные Штаты вообще решили оказывать давление на Украину, а не на Россию. Это также побуждает Кремль продолжать войну.

Мы видим, как США поощряют Россию к дальнейшим преступлениям. Они покупают российские энергоносители, отменяют санкции и говорят о новых совместных проектах,

– отметил Джигун.

Политолог прокомментировал новый мирный план США: смотрите видео 24 Канала

Несмотря на это, наличие хотя бы каких-то переговоров – это лучше, чем ничего. Поэтому разговоры о возобновлении трехстороннего формата являются однозначно положительным моментом. Ранее в Москве заявляли, что не собираются вести переговоры, пока Украина не уйдет с территории Донецкой области. Теперь этого требования нет.

Неизвестно, является ли это попытками умиротворения со стороны США или ударами украинских беспилотников. Но россияне стали более открытыми, по крайней мере, к возможности такого переговорного процесса,

– сказал Джигун.

Добавим, что издание The Economist узнало детали нового мирного предложения от Соединенных Штатов. Они предлагают создать демилитаризованную зону на Донбассе. Россия, в свою очередь, сможет восстановить политические отношения с Западом, заключать бизнес-соглашения с США, ослабить санкции и поставлять газ в Европу. Украине же предлагают перспективу членства в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО и пакет инвестиций.