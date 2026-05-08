"Только один вариант": политический эксперт назвал реалистичный сценарий окончания войны

Президент Владимир Зеленский отметил, что лето 2026 года будет решающим для Кремля. Российский диктатор Путин будет вынужден определиться, продолжит ли он войну с новыми силами или отдаст предпочтение дипломатии.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что решение о продолжении или завершении войны зависит исключительно от российского диктатора Путина. Пока нет никаких признаков, что он собирается прекращать боевые действия.

Как завершится война в Украине?

Ситуация в России на самом деле далека от идеальной. Служба внешней разведки Украины уже сообщала, что российская экономика вошла в рецессию под давлением собственной монетарной политики и проблем с потребительским спросом. На фронте у врага также не все стабильно. Россияне уже 5 месяц подряд теряют больше личного состава, чем им удается мобилизовать.

На этом фоне, как отметил Городницкий, лето 2026 года действительно может стать тем моментом, когда врагу придется принимать жесткие решения. Судя по всему, среди российской элиты есть понимание, что лучше со всем остановиться. Но диктатор демонстрирует одержимость войной против Украины.

Ситуация у них настолько сложная, что они должны решать: или садятся за стол переговоров, или россияне выйдут из войны с гораздо худшими условиями. Российские олигархи, окружение Путина прекрасно это понимает. Единственный, кто не хочет это осознать – Путин. Он понимает, что у него больше шансов выиграть войну не будет. Ведь он уже не молод,

– сказал Городницкий.

На самом деле Россия может сравнительно легко выйти из войны против Украины. Вполне вероятно, что после этого те же Соединенные Штаты снимут санкции и вернут РФ на международную арену. Однако Путин слишком погрузился в войну. Из этого получается едва ли не единственный вариант, как завершить войну.

Согласится ли на это Путин? Нет. Поэтому вариант один – убрать Путина. Человек, который придет на его место, согласится на те условия, которые сейчас предлагают России,

– отметил Городницкий.

Обратите внимание! По данным СМИ, европейские разведчики считают одного из российских чиновников фигурой, которая способна сместить диктатора Путина. Они считают, что именно бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу способен это сделать из-за своего влияния в военном руководстве.

Конец войны в Украине: близко ли мы к этому?

Пока нет никаких признаков, что полномасштабная война в Украине в ближайшее время завершится. Мирные переговоры с участием Соединенных Штатов замедлились после того, как США начали военную операцию против Ирана.

Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый назвал 3 реалистичных сценария относительно того, как завершится война в Украине. Чрезвычайно важно то, как именно будут действовать европейские союзники. Если они будут усиливать собственную военную мощь и продолжать давить на Россию, то Украина получит шанс выйти из полномасштабной войны. Однако есть и пессимистический сценарий.