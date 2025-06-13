Украина верит в обещание Трампа завершить войну уже в этом году, –Сибига

Украина считает, что Трамп способен завершить российско-украинскую войну уже в этом году. Для этого нужно активное участие США в давлении на Россию и укреплении обороны Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время выступления на форуме GLOBSEC-2025, передает 24 Канал.

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По словам Андрея Сибиги, Украина до сих пор верит в способность президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины уже в этом году. Ключом к этому является активное участие Соединенных Штатов и поддержка обороноспособности нашего государства.

Министр подчеркнул, что Украина уже пошла на важный шаг, когда согласилась на полное безусловное прекращение огня почти 100 дней назад. Он отметил, что мы ждем аналогичного ответа от России. Только при этом условии можно будет перейти к переговорам о полноценном мирном соглашении.

На вопрос журналистов, важен ли Трамп для достижения мира, глава МИД Украины ответил утвердительно.

Рецепт очень простой – лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны. Я имею в виду санкции, изоляцию, конфискацию замороженных активов и, конечно, укрепление Украины, пакет сдерживания,

– подчеркнул Сибига.

Он добавил, что мечтает о времени, когда Украина перестанет быть темой для обсуждений на форумах, потому что это будет означать достижение устойчивого мира.

Ранее сообщалось, Россия формирует стратегические резервы для ведения боевых действий не только на территории Украины. По мнению Сибиги, союзники должны активизировать дипломатические усилия для остановки войны.