Путин боится только Трампа, поэтому президент США не может принять все его условия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин "боится только Дональда Трампа". Но в то же время российский диктатор не уважает правил войны.

Украина готова к компромиссам для завершения войны, однако вопрос суверенитета не обсуждается. Такую информацию сообщил украинский президент в интервью France 2.

Что сказал Зеленский о Путине?

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский лидер не учитывает международные правила и не боится европейских стран.

Путин боится только Трампа, это факт,

– подчеркнул президент.

Он пояснил, что США стремятся завершить войну путем компромисса, и Украина поддержала эти предложения, однако есть принципиальная грань. По словам Зеленского, уступок по вопросу собственного суверенитета быть не может.

Глава государства также поблагодарил европейских партнеров за поддержку, но заметил, что Россия не воспринимает Европу как силу, которая способна ее остановить.

Зеленский также напомнил о своей эмоциональной речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где предупредил об опасности для Европы.

Демократия не может победить Владимира Путина, который не уважает правил войны,

– заявил он.

Какие еще заявления сделал Зеленский во время интервью?