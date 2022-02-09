Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что окружение Путина не оказывает существенного влияния на ситуацию.

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"Я слышу об одной "башне Кремля", второй, разных группах влияния. Однако все же конечное решение будет принимать сам Путин", – заверил он.

Ярош: все будут ждать приказа от "царька Путина"

Он также отметил, что русский народ любит иметь царя – так сложилось исторически.

Соответственно все, кто возле него, будут ждать приказа от "царька Путина". Думаю, именно так будет развиваться ситуация. То, что в голове этого Владимира – будет переориентировано на ту ситуацию, которая складывается у нас на границах. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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