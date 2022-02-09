Про це сказав командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що оточення Путіна не має суттєвого впливу на ситуацію.

До теми Це перемога, – Піонтковський про готовність України до ймовірного наступу Росії

"Я чую про одну "вежу Кремля", другу, різні групи впливу. Однак все ж таки кінцеве рішення прийматиме сам Путін", – запевнив він.

Ярош: Всі чекатимуть наказу від "царька Путіна"

Він також зауважив, що російський народ любить мати царя – так склалось історично.

Відповідно усі, хто біля нього, чекатимуть наказу від "царька Путіна". Думаю, саме так розвиватиметься ситуація. Те, що у голові цього Владіміра – буде переорієнтовано на ту ситуацію, яка складається у нас на кордонах. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Ймовірний новий наступ Росії: останні новини

У ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський вважає нову атаку Росії на Україну "малоймовірною".

Більшість європейців готові захищати Україну від Росії.

Польща схвалила безоплатну передачу ЗСУ нової партії військової допомоги – допомагають озброєнням й інші країни.

Литва також підвищила рівень боєздатності через навчання Білорусі та Росії.

Інтерв'ю з Дмитром Ярошем на 24 каналі: дивіться відео