В конечном итоге Путин проиграет, – Квин об ошибке президента РФ

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уверена, что в конечном итоге президент России Владимир Путин проиграет. Уже очевидно, что он неспособен завоевать Украину ни физически, ни морально.

Об этом Кристина Квин рассказала в интервью 24 каналу. По ее словам, в долгосрочной перспективе для Путина это будет поражение.

К теме Лукашенко давно знал о нападении Путина на Украину

Квин говорит, что Путин думал, что зайдет в Украину, легко ее победит и украинцы с этим смирятся, но это была иллюзия.

"Это сплошная иррациональная иллюзия. Мы увидели, как украинцы везде – на востоке, на юге, на западе, в центре – не принимают попытки россиян поставить свою власть", – подчеркнула она.

Кристина Квин добавила, что даже в Херсоне, уже оккупированном россиянами, смелые жители продолжают выходить на улицы и протестовать, несмотря на то, что россияне жестоко подавляют эти протесты.

Раньше был небольшой процент украинцев, симпатизировавших России, но сейчас его нет совсем.

Как может быть какая-то симпатия, например, в Харькове, после того, как Россия безжалостно неделями бомбила этот город? Я считаю, что любые мнения о том, что Украина может объединиться с Россией, теперь окончательно разрушены, при чем руками самого Путина. Он сам побуждал Украину навсегда перестать ассоциировать себя с РФ и сам это сделал,

– пояснила она.

В чем ошибка Путина

По ее мнению, советники Путина не предоставляют ему точную информацию и правильные советы, возможно боясь за собственную безопасность.

"Возможно, он пошел в эту историю с пониманием, что украинцы будут более податливыми, чем оказалось. Я не могу делать предположений о том, насколько он не в своем уме. Некоторые вещи, которые он сделал, конечно, указывают на то, что он не совсем при уме", – подытожила Кристина Квин.

Кристина Квин о Путине-убийце, ядерном оружии и истребителях для Украины:



К слову, за месяц полномасштабной войны Россия не достигла ни одного стратегического триумфа. Российский публицист Андрей Пионтковский говорит, что вполне понятно, что государство-агрессор проигрывает. Агрессия России показала все имеющиеся у нее проблемы.