Про це Крістіна Квін розповіла в інтерв’ю 24 каналу. За її словами, в довгій перспективі для Путіна це буде поразка.

До теми Лукашенко давно знав про напад Путіна на Україну

Квін каже, що Путін думав, що зайде в Україну, легко її переможе і українці з цим змиряться, але це була ілюзія.

"Це суцільна ірраціональна ілюзія. Ми побачили, як українці скрізь – на сході, на півдні, на заході, в центрі – не сприймають спроби росіян поставити свою владу", – наголосила вона.

Крістіна Квін додала, що навіть в Херсоні, який вже окупований росіянами, сміливі мешканці продовжують виходити на вулиці і протестувати, не дивлячись на те, що росіяни жорстоко придушують ці протести.

Раніше був невеликий відсоток українців, які симпатизували Росії, але зараз його немає зовсім.

Як може бути якась симпатія, наприклад, у Харкові, після того, як Росія безжально тижнями бомбила це місто? Я вважаю, будь-які думки про те, що Україна може об'єднатися з Росією, тепер остаточно зруйновані, при чому руками самого Путіна. Він сам спонукав Україну назавжди перестати асоціювати себе з РФ, і сам це зробив,

– пояснила вона.

У чому помилка Путіна

На її думку, радники Путіна не надають йому точну інформацію та правильні поради, можливо, боячись за власну безпеку.

"Можливо, він пішов в цю історію з розумінням, що українці будуть більш піддатливим, ніж виявилось. Я не можу робити припущень про те, наскільки він несповна розуму. Деякі речі, які він зробив, звичайно, вказують на те, що він не зовсім при розумі", – підсумувала Крістіна Квін.

Крістіна Квін про Путіна-вбивцю, ядерну зброю та винищувачі для України:



До слова, за понад місяць повномасштабної війни Росія не досягла жодного стратегічного тріумфу. Російський публіцист Андрій Піонтковський каже, що цілком зрозуміло, що держава-агресорка програє. Агресія Росії показала всі проблеми, які вона має.