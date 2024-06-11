Три важных тезиса: о чем говорили на конференции по реконструкции Украины в Берлине

В столице Германии стартовала международная конференция по восстановлению Украины. Ее открыли канцлер Германии Олаф Шольц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они озвучили ряд важных месседжей по поводу ситуации в Украине.

Западные топ-чиновники в своих выступлениях благодарили украинский народ и говорили о его стойкости. Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор аналитического центра ИЗИ Мартина Богуславец, добавив, что едва ли не самыми важными были речи Владимира Зеленского, Олафа Шольца и Урсулы фон дер Ляйен.

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Какие заявления прозвучали

Речи были достаточно дипломатические, прозвучали очень важные месседжи, в частности о том, что Германия передаст Украине систему Patriot. В целом конференция ориентирована на быструю помощь и поддержку, потому что Европа понимает, что если бы быстрее удалось защитить нашу энергетику, передать средства ПВО, то о глобальном восстановлении даже не пришлось бы говорить.

Олаф Шольц сказал, что лучше всего восстанавливать то, что не нужно восстанавливать. А для этого Украину нужно обеспечить качественной противовоздушной обороной. Это первый важный тезис.

Второй месседж – нам пообещали членство в ЕС, но теперь очевидно, что говорится о выполнении "домашних обязательств". Это длительный процесс,

– отметила Мартина Богуславец.

Третий тезис касался того, что именно должна выполнить Украина. Если мы говорим о 500 миллиардах евро, которые нужны для глобального восстановления Украины, то было сказано, что это задача бизнеса, для частных партнеров Украины. Именно они с помощью ЕС должны создать инвестиционные условия для такого восстановления.

Для Запада важен принцип предсказуемости

В кулуарах многие говорили о том, что на основную конференцию не приехал министр по восстановлению, потому что в Украине его сейчас нет. Глава агентства по восстановлению Мустафа Найем также был уволен 10 июня. В своем публичном заявлении он сказал, что видит в этом политическое давление.

На самом деле для Запада очень важен принцип предсказуемости. Политики должны знать, с кем и о чем договариваются. Поэтому общаясь с международными экспертами, они напрямую спрашивали, как мы оцениваем независимость институтов, которые в Украине отвечают за восстановление,

– рассказала Мартына Богуславец.

Нужно понимать, что когда международные проекты работают с институтами, на это идет большое количество ресурсов, денег. Поэтому вполне нормально, что западные партнеры беспокоятся за свои вложенные ресурсы, инструменты, которые они создавали для этих институтов, благодаря большому количеству помощи.

Поэтому нужно очень взвешенно проводить такую политику, особенно перед такими важными событиями международного значения. Несмотря на это топовые политики отметили, что, что будут продолжать поддерживать Украину пока это будет нужно.

Какую помощь получит Украина

Было озвучено о системах ПВО, ракеты, артиллерийские установки. Все эти средства будут поступать уже в ближайшие недели. Тогда также начнется выполнение со стороны ЕС обязательств по помощи на 50 миллиардов, о чем говорили на прошлогодней конференции.

Более того, Урсула фон дер Ляйен сказала о том, что Украина выполнила основные обязательства, в частности те, связанные с антикоррупционными законами. Поэтому в будущем мы можем ожидать важные транши. Некоторые из них направлены на макроэконмическую помощь.

К тому же было сказано, что Украина является европейской страной, ее вступление в ЕС – это лишь вопрос времени.

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