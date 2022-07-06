Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он говорит, что Украина должна получить репарации от России.

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По его словам, Канада уже приняла решение о конфискации российских активов на уровне парламента, а в Баварии конфисковали многие квартиры российских депутатов.

На самом деле есть понимание мира о том, как это делать. Но для этого нужна политическая воля. Там нужно дожимать Запад, сделать так, чтобы мы были активнее, чем путинские олигархи, пытающиеся подкупить евродепутатов,

– заявил Давилюк.

Политолог считает, что это наши деньги, и они должны быть переданы в бюджет Украины на счет нашего Центробанка.

По его мнению, нужно действовать быстро и самое главное для нас сейчас – чтобы эти деньги действительно пришли, а не просто это были виртуальные на счету.

" Россиянам нужно наказать за те обстрелы мирных кварталов и детских садов и всего остального. Поэтому это нужно делать сейчас", – ответил Давилюк.

Он подчеркнул, что правовые механизмы можно создавать, потому что мы живем в демократическое время в демократических странах.

Поэтому Украина должна дожать эти западные страны, чтобы они приняли эти нужные законы.

– подытожил политолог.

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К слову, Владимир Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины после войны. Глава государства подчеркнул, что россияне за время полномасштабной войны нанесли немалые разрушения инфраструктуре нашего государства.

Президент подчеркнул, что еще весной предложил международным партнерам приобщиться к масштабному восстановлению Украины. Сейчас Великобритания согласилась возглавить восстановление Киевской области, а Дания – Николаевщину.

Он добавил, что присоединение иностранных государств к послевоенному восстановлению позволит создать ряд новых связей в демократическом мире.