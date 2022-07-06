Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він каже, що Україна має отримати репарації від Росії.

До теми Треба стукати у всі двері, – економіст пояснив, як Україна може стягувати репарації з Росії

За його словами, Канада вже прийняла рішення про конфіскацію російських активів на рівні парламенту, а в Баварії конфіскували багато квартир російських депутатів.

Насправді є розуміння світу того, як це робити. Але на це потрібна політична воля. Там треба дотискати Захід, зробити так, щоб ми були активніші, ніж путінські олігархи, які намагаються підкупити євродепутатів,

– заявив Давилюк.

Політолог вважає, що це наші гроші, і вони мають бути передані до бюджету України, на рахунок нашого Центробанку.

На його думку, треба діяти швидко і найголовніше для нас зараз – щоб ці гроші дійсно прийшли, а не просто це були віртуальні десь на рахунку.

"Росіян треба покарати за ті обстріли мирних кварталів і дитячих садочків та всього іншого. Тому це треба робити зараз", – відповів Давилюк.

Він наголосив, що правові механізми можна створювати, бо ми живемо в демократичних час в демократичних країнах.

Тому Україна повиннна дотиснути ці західні країни, щоб вони прийняли ці потрібні закони,

– підсумував політолог.

Давидюк про репарації від Росії та корупціонерів: відео



До слова, Володимир Зеленський виступив на Конференції з питань відновлення України після війни. Глава держави підкреслив, що росіяни за час повномасштабної війни завдала чималих руйнувань інфраструктурі нашої держави.

Президент наголосив, що ще навесні запропонував міжнародним партнерам долучитися до масштабної відбудови України. Станом на зараз Велика Британія погодилася очолити відбудову Київської області, а Данія – Миколаївщину.

Він додав, що приєднання іноземних держав до повоєнної відбудови дозволить створити низку нових зв'язків у демократичному світі.