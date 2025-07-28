Ее руки запятнаны кровью, – Украина раскритиковала участие Матвиенко на конференции в Женеве

В понедельник, 28 июля, в Швейцарии началась шестая Всемирная конференция спикеров парламентов и другие мероприятия Межпарламентского союза. В частности, туда прибыла российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

На ее выступление уже отреагировали в украинском МИДе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Георгия Тихого.

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Почему раскритиковали участие Матвиенко?

По словам Тихого, допуск Матвиенко в Женеву является позорным и никогда не должен был состояться. Она несет личную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после того, как публично поддержала введение российских вооруженных сил на территорию Украины.

Кроме того, украинский МИД призвал всех участников мероприятий, которые "имеют хоть немного самоуважения", воздержаться от рукопожатия с председателем Совета Федерации, ведь ее руки "запятнаны украинской кровью".

Место Матвиенко – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях,

– написал Тихий.

Он пообещал неутомимо работать над тем, чтобы она "получила то, на что действительно заслуживает". Речь идет о поездке в Гаагу, где вскоре начнет работу Специальный трибунал по вопросам преступления агрессии против Украины.

К слову, Матвиенко планировала выступить в рамках дискуссии "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого".