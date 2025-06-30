Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, возможно ли осуществить спецоперацию и доставить военного преступника в суд или для отбывания наказания. Он объяснил, при каких условиях можно привлечь к ответственности чиновников высокого ранга.

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На них санкции не применяются

Огрызко объяснил, что израильская национальная разведка "Моссад" имеет примеры осуществления операций по похищению из Аргентины нацистских преступников. Однако они не были лидерами стран.

В таком случае все может быть, и спецслужба не будет спрашивать разрешения, тем более, если будет принято судебное решение, что это военный преступник. Тогда вопрос снимается, – объяснил дипломат.

В то же время по отношению к главе государства, главе правительства и министру иностранных дел санкции, по словам Огрызко, не применяются.

Эти трое должностных лиц имеют право подписывать международные договоры без предварительного одобрения – по праву эксофицио (право подготовки и принятия текстов договоров без специальных полномочий). К специфической группе людей, имеющих такое право, относятся именно главы государств, правительств и МИД.

Поэтому пока Владимир Путин, Сергей Мишустин и Сергей Лавров находятся на своих позициях, их, по словам экс-министра иностранных дел Украины, нельзя привлечь к ответственности. Однако их можно осудить.

Если представить, что специальный трибунал выносит приговор Путину о пожизненном заключении, как только он появится в поле зрения стран, подписавшихся под этим трибуналом, его арестуют и передадут в этот суд. Однако только после того, как он не будет занимать эту должность,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Это компромисс, который, как заметил дипломат, может не нравиться. Однако это является нормой традиционного международного права в отношении этих трех официальных лиц.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента России по делам ребенка.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть убедительные доказательства, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Также в марте 2024 года МУС принял решение выдать ордера на аресты российских командующих – Черноморского флота России Виктора Соколова и авиации Сергея Кобылаша. Их подозревают в систематическом совершении атак на энергетическую инфраструктуру Украины, повлекших значительный ущерб гражданскому населению.

В июне 2024-го МУС выдал ордена на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как отметили в Палате досудебного расследования II, есть достаточные основания считать, что Шойгу и Герасимов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года.