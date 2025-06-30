Дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, чи можливо здійснити спецоперацію та доставити воєнного злочинця до суду або для відбування покарання. Він пояснив, за яких умов можна притягнути до відповідальності високопосадовців найвищого рангу.

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На них санкції не застосовуються

Огризко пояснив, що ізраїльська національна розвідка "Моссад" має приклади здійснення операцій з викрадення з Аргентини нацистських злочинців. Проте вони не були лідерами країн.

В такому випадку все може бути, і спецслужба не питатиме дозволу, тим більш, якщо буде ухвалене судове рішення, що це воєнний злочинець. Тоді питання знімається, – пояснив дипломат.

Водночас щодо очільника держави, главу уряду та міністра закордонних справ санкції, за словами Огризка, не застосовуються.

Ці троє посадових осіб мають право підписувати міжнародні договори без попереднього схвалення – за правом ексофіціо (право підготування та ухвалення текстів договорів без спеціальних повноважень). До специфічної групи людей, що мають таке право, належать саме голови держав, урядів та МЗС.

Тому поки Володимир Путін, Сергій Мішустін та Сергій Лавров перебувають на своїх позиціях, їх, за словами ексміністра закордонних справ України, не можна притягти до відповідальності. Проте їх можна засудити.

Якщо уявити, що спеціальний трибунал виносить вирок Путіну про довічне ув'язнення, як тільки він з'явиться в полі зору країн, які підписалися під цим трибуналом, його заарештують і передадуть в цей суд. Однак тільки після того, як він не буде обіймати цю посаду,

– підкреслив Володимир Огризко.

Це компроміс, який, як зауважив дипломат, може не подобатися. Проте це є нормою традиційного міжнародного права щодо цих трьох офіційних осіб.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є переконливі докази, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.

Також у березні 2024 року МКС ухвалив рішення видати ордери на арешти російських командувачів – Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова та авіації Сергія Кобилаша. Їх підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили значну шкоду цивільному населенню.

В червні 2024-го МКС видав ордени на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Як зазначили в Палаті досудового розслідування II, є достатні підстави вважати, що Шойгу та Герасимов несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.