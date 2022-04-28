Конфискация денег подсанкционных россиян: в Конгрессе США одобрили важный законопроект

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных россиян.

За него проголосовали 417 конгрессменов, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Деньги направят в Украину

Инициатива предусматривает положения, согласно которым конфискованные деньги будут направлены на восстановление Украины и оказание гуманитарной помощи населению, а также на военную поддержку.

Чтобы закон вступил в силу, его должен принять Сенат и подписать Президент США. По словам Ермака, законопроект – рамочный, он не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса.

Это первый и очень важный шаг в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины.

– добавил глава ОП.

Накануне в США конфисковали имущество российского олигарха Олега Дерипаски. Его подозревают в уходе от санкций, под которые он попал еще в 2018 году за связи с Владимиром Путиным.

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