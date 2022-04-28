За нього проголосували 417 конгресменів, повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Гроші спрямують в Україну

Ініціатива передбачає положення, відповідно до яких конфісковані гроші спрямують на відбудову України та надання гуманітарної допомоги населенню, а також на військову підтримку.

Щоб законопроєкт набув чинності, його має ухвалити Сенат та підписати Президент США. За словами Єрмака, законопроєкт – рамковий, він не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу.

Це є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України,

– додав глава ОП.

Зауважимо, напередодні у США конфіскували майно російського олігарха Олега Дерипаски. Його підозрюють в ухилені від санкцій, під які він потрапив ще у 2018 році за зв'язки з Володимиром Путіним.

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