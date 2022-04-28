За нього проголосували 417 конгресменів, повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Гроші спрямують в Україну
Ініціатива передбачає положення, відповідно до яких конфісковані гроші спрямують на відбудову України та надання гуманітарної допомоги населенню, а також на військову підтримку.
Щоб законопроєкт набув чинності, його має ухвалити Сенат та підписати Президент США. За словами Єрмака, законопроєкт – рамковий, він не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу.
Це є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України,
– додав глава ОП.
Зауважимо, напередодні у США конфіскували майно російського олігарха Олега Дерипаски. Його підозрюють в ухилені від санкцій, під які він потрапив ще у 2018 році за зв'язки з Володимиром Путіним.
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