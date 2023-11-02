Медведчук и Марченко до сих пор владеют поместьями в Украине и охраняют их, – BihusInfo

У бывшего депутата из запрещенной ныне партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его супруги Оксаны Марченко до сих пор оставляют не конфискованные поместья. Более того, в этих зданиях даже работает полиция охраны на платной основе.

В частности, компании и лица, нанявшие полицию охраны у имения Медведчука-Марченко изменились в течение 2022 года. Журналист-расследователь из Bihus.Info разобралась, как работают охранники в не конфискованных зданиях экс-депутата и кто платит им за работу.

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В зданиях Медведчука работает охрана полиции

Автор материала рассказала, что имение жены Медведчука в Киеве арестовано, однако до сих пор принадлежит ей и не передано в управление государству. В частности, там работает полиция охраны, предоставляющая свои услуги за деньги.

Полиция охраны до сих пор работает в не конфискованных объектах Медведчука: смотрите видео

Журналистка узнала в Управлении полиции охраны по физической безопасности в Киеве., нанявшую полицию охраны в имение физическое лицо Сиропил А. М. По данным редакции, говорится, вероятно, об Александре Николаевиче Сирополе, который является завхозом Медведчука из его личного поместья.

Автор отметила, что договор с полицией охраны Сиропил подписал в октябре 2022 года. До этого за охрану имения платил сын Оксаны Марченко – Богдан, с которым охранники заключили договор после полномасштабного вторжения России, а именно в марте 2022 года.

Имение Марченко в Киеве находится под полицией охраны / Фото Bihus.Info

Журналистка также узнала и о наличии охраны полиции в спа-отеле "Бескид", расположенном в урочище Йозифсталь Ивано-Франковской области. Этот объект принадлежит компании "Укркапитал" Медведчука, переписавшему фирму на Марченко.

Сам отель находится под арестом, не конфискован, но передан во временное управление государственному агентству АРМА. У полиции охраны есть договор о наблюдении за этим объектом за системами тревожной сигнализации.

Автор подчеркнула, что полицию охраны в гостиницу Медведчука наняла компания ООО "Файрикс Груп", а дата заключения договора в гостинице "Бескид" - июль 2022 года. У управления полиции охраны в Ивано-Франковской области, договор на наем охранников полиции до сих пор действует.

Полицию охраны заметили и в гостинице Медведчука "Бескид"/ Фото Bihus.Info

Журналистка также узнала судьбу и закарпатской дачи Медведчука "Медвежья дубрава" в селе Ждениево. В частности, объект все еще принадлежит фирме "Спорт-Тур", арестованный, переданный в управление компании АРМА, но не конфискованный. Здесь также присутствует полиция охраны, нанятая в интересах экс-депутата.

По последним данным, стало известно, что полиция охраны на закарпатской даче Виктора Медведчука продолжала иметь договор с лизинговой компанией, название которой не разглашается.

Согласно информации из реестра недвижимости и уголовному производству СБУ, арендатором помещения Медведчука с 2021 года определено ООО "Кетинео-Менеджмент".

Автор рассказала, что эта кипрская фирма фигурирует по делу, которое расследует Управление СБУ в Ивано-Франковской области. Вероятно, через компанию Медведчук и Марченко завозили в Украину деньги российского происхождения, используя фиктивные договоры аренды дачи и гостиницы "Бескид". Эти действия произошли после введения украинских санкций против Медведчука и Марченко.



В закарпатской даче Медведчука тоже полиция охраны / Фото Bihus.Info

В заключение журналистка подчеркнула, что в условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации, Медведчуку и Марченко удалось финансировать услуги украинской полиции безопасности. Сообщается, что это стало возможным благодаря использованию фермерского хозяйства "Медведчук" и ООО "Фейрикс Групп".