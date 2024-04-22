Кроме этого, стоит понимать, что российские олигархи вывезли в США и вложили в американскую экономику значительно больше чем 230 миллиардов. Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, добавив, что по разным оценкам говорится о более чем триллионе долларов.

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Почему Запад не передает эти средства Украине

Вряд ли американская Фемида захочет забирать деньги российских олигархов из своей экономики. Конечно, будут искать тех, кого можно санкционировать, кто нагло украл средства, перевез их в США и скрывает. Однако возникают сомнения, пойдет ли дело дальше.

Но даже если будут конфискованы эти символические 5 миллиардов долларов – это очень мощный элемент давления на европейских партнеров, которые пока боятся переступить "красную линию", которую сами себе нарисовали,

– отметил Владимир Огрызко.

Определенный положительный прогресс уже есть, поэтому сейчас очень важна активная позиция украинского Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Офиса Президента, то есть всех, кто ведет разговоры с европейскими партнерами.

Нашим союзникам надо объяснить, что Россия играет не по правилам, поэтому пытаться вести себя с врагом в соответствии с правилами – это бессмысленно и непонятно.

"Европейские партнеры боятся, что российский агрессор будет обращаться к ним с исками согласно международному праву, но, извините, – Россия растоптала это международное право. Поэтому надо принимать не юридическое, а политико-юридическое решение и не учитывать иски от страны, которая сама растоптала право, по которому теперь хочет себя защищать", – отметил бывший министр экономики Украины.

Готов ли Запад полностью разорвать связи с Россией

В вопросе замороженных российских активов понятно, что Запад просто боится последствий такого решения. Если чиновники конфискуют российские деньги, то произойдет отток финансов Китая, стран Персидского залива, то есть говорится о средствах, которые сейчас хранятся в европейском депозитарии и работают на европейскую экономику.

Если такой отток произойдет, то западные политики думают, что европейский бизнес проигрывает. Но надо четко объяснить, что страны, которые не совершали вооруженной агрессии, не нападали на своих соседей, никогда не будут иметь проблем с деньгами.

Только те страны, которые нарушили международное право, совершили преступления, только они рискуют. Почему к такой простой истине надо так долго доходить – я не знаю,

– подытожил Владимир Огрызко.

Замороженные российские активы: что известно