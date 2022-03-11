Кроме того, оказалось, что 38-летний мужчина уклоняется от призыва к службе в Вооруженных силах Украины. Поэтому заодно ему вручили повестку.

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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции Закарпатья, водителя задержали 10 марта на улице Шенборна в Мукачево. Во время общения полицейские заметили у мужчины признаки наркотического опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Заключение врача-нарколога – положительное,

– информирует патрульная полиция.



Полицейские заметили у мужчины признаки наркотического опьянения / Фото Патрульной полиции

Также известно, что задержанный водитель уклонялся от службы в Вооруженных силах Украины. Работники военкомата вручили ему повестку на месте.

На водителя составили админпротокол из-за управления в состоянии опьянения и изъяли автомобиль BMW X5 в пользу государства.