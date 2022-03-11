Кроме того, оказалось, что 38-летний мужчина уклоняется от призыва к службе в Вооруженных силах Украины. Поэтому заодно ему вручили повестку.
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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции Закарпатья, водителя задержали 10 марта на улице Шенборна в Мукачево. Во время общения полицейские заметили у мужчины признаки наркотического опьянения.
Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Заключение врача-нарколога – положительное,
– информирует патрульная полиция.
Полицейские заметили у мужчины признаки наркотического опьянения / Фото Патрульной полиции
Также известно, что задержанный водитель уклонялся от службы в Вооруженных силах Украины. Работники военкомата вручили ему повестку на месте.
На водителя составили админпротокол из-за управления в состоянии опьянения и изъяли автомобиль BMW X5 в пользу государства.
Тест оказался положительным / Фото Патрульной полиции
7 марта глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита заявил, что у водителей, которые управляют автомобилями в нетрезвом состоянии, будут изымать их автомобили и передавать в пользование Вооруженным силам Украины. Сейчас в области насчитывается три автомобиля, которые были конфискованы у пьяных водителей.