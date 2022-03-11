Крім того, виявилося, що 38-річний чоловік ухиляється від призову до служби в Збройних Сил України. Відтак заразом йому вручили повістку.

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Як повідомила пресслужба патрульної поліції Закарпаття, водія затримали 10 березня на вулиці Шенборна у Мукачеві. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд на стан сп‘яніння у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога – позитивний,

– інформує патрульна поліція.



Поліцейські помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння / Фото Патрульна поліція

Також відомо, що затриманий водій ухилявся від служби у Збройних силах України. Працівники військкомату вручили йому повістку на місці.