Соответствующее заявление обнародовал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Такая ситуация по состоянию на 19 апреля, принять закон Рада может уже на этой неделе.

Заметьте Яйца "Фаберже", 100 картин и оружие: в домах Медведчука снова провели обыски

НАПК не может конфисковать имущество Медведчука

Активы Виктора Медведчука можно будет конфисковать в случае принятия Верховной Радой на этой неделе законопроекта 7194. Закон не дает такой возможности. Поэтому эти активы на миллиарды гривен не конфискованы,

– рассказал Александр Новиков.

Чиновник объяснил, что говорится о проекте закона №7194 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц (от 23 марта 2022 года).

Именно этот проект закона предусматривает и "совершенствование правового механизма изъятия заблокированных подсанкционных активов".

В имениях кума Путина обнаружили много предметов роскоши

Кстати, 18 апреля следователи провели обыски в домах Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко в Киеве и области. Там обнаружили:

ориентировочно 100 картин и антикварные вещи;

охотничью винтовку, пистолет "BUL";

20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты;

Золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

Следует вспомнить, что в ноябре 2021 года журналисты получили план имения Медведчука. Выяснили, что у кума Путина в доме есть шубохранилище, парикмахерская, церковь и тренажерный зал. А также секретная, сервизная, склад картин и платьев, гидромассажная, массажная и солевая комнаты и другие комнаты. Всего в доме более 2 тысяч квадратных метров.

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