Відповідну заяву оприлюднив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Така ситуація станом на 19 квітня, натомість ухвалити закон Рада може вже цього тижня.

Зауважте Яйця "Фаберже", 100 картин та зброя: у помешканнях Медведчука знову провели обшуки

НАЗК не може конфіскувати майно Медведчука

Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані,

– розповів Олександр Новіков.

Посадовець пояснив, що мовиться про проєкт закону № 7194 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (від 23 березня 2022 року).

Саме цей проєкт закону передбачає серед іншого й "удосконалення правового механізму вилучення заблокованих підсанкційних активів".

У маєтках кума Путіна виявили багато предметів розкоші

До речі, 18 квітня слідчі провели обшуки у домівках Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у Києві та області. Там виявили:

орієнтовно 100 картин та антикварні речі;

мисливську гвинтівку, пістолет "BUL";

20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети;

золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Варто пригадати, що у листопаді 2021 року журналісти отримали план маєтку Медведчука. З'ясували, що у кума Путіна в будинку є шубосховище, перукарня, церква і тренажерний зал. А також секретна кімната, сервізна, склад картин та суконь, гідромасажна, масажна та сольова кімнати та інші кімнати. Загалом у домі понад 2 тисячі квадратних метрів.

Дивіться також – Медведчук вже почав здавати людей, – Гончарук: відео