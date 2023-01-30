Впрочем, чем больше они будут "грызть" друг друга, тем легче для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, а до войны украинский политолог Кирилл Сазонов.

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Готовятся не к войне с Украиной, а между собой

"Гиркин и Пригожин обязательно вцепятся в горло друг другу после того, как проиграют войну. Возможно и раньше, поскольку события разворачиваются стремительно", – отметил Сазонов.

По его словам, кроме войны в Украине, террористы борются в самой России за власть. К тому же последнее для них важнее.

Так, Пригожин является лидером достаточно серьезной группировки со своими союзниками, в том числе главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В то же время Гиркин – "болтливая голова" и за ним стоят совершенно другие игроки. Поэтому вариант, что они объединятся маловероятен.

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В целом у России достаточно конфликтов, там каждый играет свою игру. Кроме ЧВК "Вагнера" в стране-агрессоре есть несколько частных армий. Пока же и российский министр обороны Сергей Шойгу хочет создать собственную.

Они готовятся не к усилению войны с Украиной, а между собой,

– подчеркнул военный ВСУ.

По его словам, в случае проигрыша России в войне или падения режима, там не будет никаких демократических выборов как в цивилизованных странах, там будет бойня – кто сильнее, тот и возьмет власть.

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