Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал российский правозащитник Марк Фейгин, подчеркнув, что вся эта борьба не имеет политического окраса, а является исключительно экономической. Стороны претендуют на актив этого маркетплейса, а это миллиарды долларов.

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Кадыров хочет, чтобы Путин вмешался в ситуацию

Вся эта ситуация, по мнению Фейгина, не является камнем преткновения между ним и Путиным, или федеральным центром, или даже силовыми структурами России. А громкие заявления, в частности объявления о кровной мести некоторым российским политикам – это практика, к которой Кадыров не раз прибегал.

Он делал это, по мнению российского правозащитника, для единственной цели – чтобы глава Кремля обратил на это внимание и вмешался в ситуацию. Путин, по словам Фейгина, вмешается и на этот раз и защитит интересы Кадырова.

Это будет непропорционально интересам Сулеймана Керимова, сенатора и миллиардера, который имеет поддержку правительства и с точки зрения всего выиграет борьбу за актив Wildberries. Но Кадыров свое получит. Насколько я понимаю, ему предложили "отступные", он должен смириться с ними, это гигантские деньги, но он не хочет смириться, а желает большего,

– отметил Фейгин.

Дележка Wildberries – это война за деньги

Российский правозащитник отметил, что вокруг борьбы за этот бизнес противостояния Москвы и Грозного нет. Никакого переворота в Кремле или похода на Москву, как это видят определенные эксперты, в этом случае, по мнению Фейгина, нет, даже признаков подобного не наблюдается.

Все стороны, по словам Фейгина, сейчас ведут напряженные переговоры. Это, на его взгляд, исключительно риторическая война вокруг денег, а не политики.

Они договорятся. Конечно, Кадыров обнаглел, силовики его не любят, но у него есть главный козырь и ресурс – это сам Путин и отношения с ним. И чего ему с Путиным ссориться? Он от него все получил,

– озвучил Фейгин.