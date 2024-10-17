Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что маловероятно, что Владимир Путин хоть слово скажет по этому поводу. Также, вероятно, глава Кремля возмущен из-за того, что Кадыров его ослушался и не согласовал размер "отступных".

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Полностью проиграл

Как объяснил журналист, конфликт относительно Wildberries связан исключительно с деньгами.

Напомним, что владельцы маркетплейса Татьяна и Владислав Бакальчук начали процесс развода и, соответственно, разделения компании. Позже произошло слияние Wildberries с оператором рекламы Russ. Однако Владислав заявил, что якобы произошел рейдерский захват компании. Тогда он обратился за поддержкой к Рамзану Кадырову.

В то же время Татьяна нашла "крышу" в лице Сулеймана Керимова, олигарха и сенатора от Дагестана. Он является приближенным к администрации Путина.

Владислав вместе с кадыровцами 18 сентября пытались захватить офис компании. В результате стрельбы погибли два охранника из Ингушетии.

Позже Кадыров объявил кровную месть Керимову, а также депутатам российской госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Они якобы решили заказать убийство главы Кремля.

Кадыров в силу определенных обстоятельств дал обязательства одной стороне этого конфликта – Владиславу Бакальчуку. После того как выяснилось, что за Сулеймановым Керимовым стоит Кремль, Кадырову было не по "понятиям" отказываться, и он продолжил пытаться показать характер.

Он полностью проиграл, владелицей компании осталась Татьяна Ким (ее бывшая фамилия Бакальчук). Кадыров вместе с ее мужем Владиславом остались ни с чем. Понятно, что в такой позе ему находиться было невозможно, и он устроил истерику. Грозит кровной местью, устраивает стрельбу,

– отметил журналист.

Дагестан возмутился действиями Кадырова, ведь эта республика в два раза больше, чем Чечня. Ингушетия, хоть и небольшая республика, однако довольно серьезная.

Кадыров создал серьезное обострение на Кавказе. Однако поскольку в основе этого конфликта лежат деньги, то он непублично будет урегулирован,

– отметил Игорь Яковенко.

Путин, по его мнению, поставит какого-то советника, который, возможно, даст Кадырову отступного или укажет ему на другое место, чтобы он не трогал больше Wildberries. Вопрос будет решен именно так.