Яблоком раздора между мафиозными кланами России стал раздел компании Wildberries. Подробно о том, кому угрожает Кадыров и как он может за это поплатиться, 24 Каналу рассказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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Предыстория: разделение Wildberries

Владельцы российского маркетплейса Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук решили развестись, после чего началось разделение компании. В июне 2024 года компания объявила о слиянии с крупнейшим в России оператором рекламы Russ. В июле того же года Бакальчук заявил, что со стороны Russ происходит рейдерский захват компании, о чем публично пожаловалось главе Чечни Рамзану Кадырову, который "крышевал" бизнес. Он же заявил, что это рейдерство, пообещав довести информацию до руководства государства.

Однако Татьяне Бакальчук на тот момент уже помогал олигарх Сулейман Керимов, который привел ее к главе администрации президента России Антону Вайно. Владимир Путин поддержал Керимова и соответственно стал на сторону Татьяны Бакальчук, таким образом выступив против Кадырова.

Уже 18 сентября состоялась неудачная попытка захвата офиса маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком вместе с кадыровцами. В результате погибло 2 охранника и 7 человек получили ранения.

Государственный аппарат против Кадырова

В конце концов Кадыров обвинил в стрельбе возле Wildberries сенатора Республики Дагестан Сулеймана Керимова и депутатов российской Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, объявив им "кровную месть". Вскоре после этого появилась информация, что Кадыров якобы готовит новых бойцов для отправки в Дагестан.

Это даже не "республика на республику", а гораздо более серьезный процесс. Мне стало известно о совещании, которое проводил Антон Вайно – глава администрации Путина и тот, кто "крышевал" Wildberries. Совещание касалось Кадырова и того, что происходило в Дагестане. Были встречи с силовиками, с губернаторами и другими чиновниками, которые отвечают за "программу приструнчения Кадырова",

– рассказал Ростислав Мурзагулов.

По словам общественного деятеля, в Кремле сейчас царит лихорадочное возбуждение, ведь никто никогда не любил Рамзана Кадырова из-за его эксцентричного поведения. Поэтому все в предвкушении, что наконец Кадырова можно будет поставить на место.

"Все понимают, что это опасно, потому что в ответ за это можно получить пулю в затылок, но все надеются, что государственный аппарат "перемелет" Кадырова. Но пока ничего разумного не придумали", – отметил Мурзагулов.

Сейчас только дали указание об одобрении деятельности Сулеймана Керимова в республиках. Поэтому отныне так называемые "лидеры мнений" рассказывают о том, каким "замечательным" является Керимов и как важно не допустить раскола межнациональной стабильности.

"Думаю, что были введены и более жесткие действия. Те, кого собирал Вайно, умеют обращаться со взрывчаткой. Некоторые умеют поставить маленькое, но эффективное взрывное устройство к цистернам на автозаправках", – заметил Мурзагулов.

Обратите внимание! Речь идет о недавнем взрыве в столице Чечни – Грозном. Тогда при неизвестных обстоятельствах прогремел взрыв на АЗС. Загорелось две цистерны с газом, которые и вызвали мощный пожар. В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых двое детей. Интересно, что взрыв произошел через два дня после объявленной "кровной мести" Кадырова, и примечательно, что неподалеку расположена заправки "Лидер", которая входит в сеть АЗС семьи Рамзана Кадырова.

Напряжение в республиках и недовольство Путина

Между тем в Ингушетии также очень недовольны поведением чеченцев. Сообщают, что там, после заявления Кадырова о "кровной мести" Керимову, начались провокации. В частности, местных призывают останавливать машины с номерами Чеченской республики и брить чеченцев.

Власти Ингушетии пока никак не комментируют ситуацию, а вот ингуши без особых указаний выступают против Кадырова. Это все такой себе кипящий котелок. К чему это приведет – пока сказать сложно, но эскалация будет нарастать,

– пояснил Мурзагулов.

Ситуация действительно набирает обороты. Ведь учитывая активную деятельность Вайно, с Кадыровым решили не договариваться "цивилизованно".

"По слухам Путин возмущен, что Кадыров его ослушался и не договорился о размере "отступных", хоть ему предлагали приличные суммы. Он требовал 7 миллиардов долларов. Путин этого не воспринял, ведь цена всего Wildberries – 7 миллиардов", – заметил публицист.

В любом случае Кадыров теперь почувствовал силу и прямо начинает "убирать" своих врагов, в частности давних. Так, 11 октября в Подмосковье было совершено покушение на экс-заместителя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. Еще с 2007 года Кадыров имел конфликт с Алихаджиевым, требуя у тогдашнего "президента" Ингушетии выдать ему "преступника".

Такая откровенная работа Кадырова чем дальше, тем больше раздражает Кремль. Поэтому за него могут серьезно взяться спецслужбы. К слову, экс-глава разведки Николай Маломуж прогнозирует, что на Кадырова ждет такой же сценарий, как и Евгения Пригожина.