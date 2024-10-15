Яблуком розбрату між мафіозними кланами Росії став поділ компанії Wildberries. Детально про те, кому погрожує Кадиров та як він може за це поплатитися, 24 Каналу розповів письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Передісторія: поділ Wildberries

Власники російського маркетплейса Wildberries Тетяна та Владислав Бакальчук вирішили розлучитися, після чого розпочався поділ компанії. У червні 2024 року компанія оголосила про злиття з найбільшим в Росії оператором реклами Russ. У липні того ж року Бакальчук заявив, що з боку Russ відбувається рейдерське захоплення компанії, про що публічно поскаржилося голові Чечні Рамзану Кадирову, який "кришував" бізнес. Він же заявив, що це рейдерство, пообіцявши довести інформацію до керівництва держави.

Однак Тетяні Бакальчук на той момент уже допомагав олігарх Сулейман Керімов, який привів її до глави адміністрації президента Росії Антона Вайно. Владімір Путін підтримав Керімова та відповідно став на бік Тетяни Бакальчук, у такий спосіб виступивши проти Кадирова.

Вже 18 вересня відбулася невдала спроба захоплення офісу маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком разом з кадирівцями. Внаслідок цього загинуло 2 охоронці і 7 людей зазнали поранення.

Державний апарат проти Кадирова

Зрештою Кадиров звинуватив у стрілянині біля Wildberries сенатора Республіки Дагестан Сулеймана Керімова та депутатів російської Держдуми Бекхана Барахоева та Різвана Курбанова, оголосивши їм "кровну помсту". Незадовго після цього з'явилась інформація, що Кадиров нібито готує нових бійців для відправлення у Дагестан.

Це навіть не "республіка на республіку", а набагато серйозніший процес. Мені стало відомо про нараду, яку проводив Антон Вайно – глава адміністрації Путіна і той, хто "кришував" Wildberries. Нарада стосувалась Кадирова і того, що відбувалося в Дагестані. Були зустрічі з силовиками, з губернаторами та іншими чиновниками, які відповідають за "програму приструнчення Кадирова",

– розповів Ростислав Мурзагулов.

За словами громадського діяча, в Кремлі зараз панує гарячкове збудження, адже ніхто ніколи не любив Рамзана Кадирова через його ексцентричну поведінку. Тож усі в передчутті, що нарешті Кадирова можна буде поставити на місце.

"Всі розуміють, що це небезпечно, бо у відповідь за це можна отримати кулю в потилицю, але всі сподіваються, що державний апарат "перемеле" Кадирова. Але поки нічого розумного не вигадали", – зазначив Мурзагулов.

Зараз лише дали вказівку про схвалення діяльності Сулеймана Керімова у республіках. Тож відтепер так звані "лідери думок" розповідають про те, яким "чудовим" є Керімов і як важливо не допустити розколу міжнаціональної стабільності.

"Думаю, що були запроваджені й жорсткіші дії. Ті, кого збирав Вайно, вміють поводитися з вибухівкою. Дехто вміє поставити маленький, але ефективний вибуховий пристрій до цистерн на автозаправках", – зауважив Мурзагулов.

Зверніть увагу! Мовиться про нещодавній вибух у столиці Чечні – Грозному. Тоді за невідомих обставин пролунав вибух на АЗС. Зайнялося дві цистерни з газом, які й спричинили потужну пожежу. Внаслідок інциденту загинуло чотири людини, серед яких двоє дітей. Цікаво, що вибух відбувся за два дні після оголошеної "кровної помсти" Кадирова, й примітно, що неподалік розташована заправки "Лідер", яка входить до мережі АЗС родини Рамзана Кадирова.

Напруження у республіках та невдоволення Путіна

Тим часом в Інгушетії також дуже незадоволені поведінкою чеченців. Повідомляють, що там, після заяви Кадирова про "кровну помсту" Керімову, розпочалися провокації. Зокрема, місцевих закликають зупиняти машини з номерами Чеченської республіки й брити чеченців.

Влада Інгушетії поки ніяк не коментує ситуацію, а от інгуші без особливих вказівок виступають проти Кадирова. Це все такий собі киплячий казанок. До чого це призведе – поки сказати складно, але ескалація наростатиме,

– пояснив Мурзагулов.

Ситуація справді набирає обертів. Адже з огляду на активну діяльність Вайно, з Кадировим вирішили не домовлятися "цивілізовано".

"З чуток Путін обурений, що Кадиров його ослухався і не домовився про розмір "відступних", хоч йому пропонували пристойні суми. Він вимагав 7 мільярдів доларів. Путін цього не сприйняв, адже ціна всього Wildberries – 7 мільярдів", – зауважив публіцист.

У будь-якому випадку Кадиров тепер відчув силу і прямо починає "прибирати" своїх ворогів, зокрема давніх. Так, 11 жовтня у Підмосков'ї було скоєно замах на ексзаступника уряду Інгушетії Шерипа Алікхаджиєва. Ще з 2007 року Кадиров мав конфлікт з Алікхаджиєвом, вимагаючи у тодішнього "президента" Інгушетії видати йому "злочинця".

Така відверта робота Кадирова що далі, то більше дратує Кремль. Тож за нього можуть серйозно взятися спецслужби. До слова, ексглава розвідки Микола Маломуж прогнозує, що на Кадирова чекає такий же сценарій, як і Євгєнія Пригожина.