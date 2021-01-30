Президент России Владимир Путин 30 января по телефону поговорил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом. Главной темой разговора политиков была ситуация в Нагорном Карабахе.

Источник: пресс-служба Кремля

Путин и Алиев, в частности, приветствовали начало работы Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. В этот центр входят как представители России, так и Турции. Его открыли 30 января.

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На чем еще акцентировали президенты России и Азербайджана

Стороны выразили надежду, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации и надлежащему соблюдению договоренностей по перемирию.



Также обсуждали некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.

Не первый разговор с участием Путина по Нагорному Карабаху

Первая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Николы Пашиняна состоялась 11 января. Мероприятие прошло в Москве и на нем присутствовал хозяин Кремля. Подробнее читайте здесь.



Кроме того, ранее Путин поднимал вопросы Карабаха во время отдельных разговоров с Алиевым и Пашиняном. В частности, такие общения состоялись 23 и 24 ноября. Тогда стороны обсудили выполнение договоренностей по перемирию.



После заключения перемирия Пашинян и Алиев лично ни встречались, ни говорили по телефону насчет Карабаха.

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Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе

Напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном длятся уже не одно десятилетие. Однако активные боевые действия возобновились в конце сентября 2020 года.

После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией.

В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.

При этом в Азербайджане прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Это нарушение пока остается единственным.

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