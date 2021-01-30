Российские и турецкие военные прибыли в Азербайджан: причина
В Азербайджане 30 января начал работу современный Мониторинговый центр по Нагорному Карабаху. Наблюдение будут осуществлять российские и турецкие военные.
Источник: Aynur Asgarli
Центр построен недалеко от поселка Марзой Агдамского района Азербайджана.
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В церемонии открытия центра приняли участие:
- министр обороны Азербайджана Закир Гасанов,
- заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу,
- заместитель министра обороны России Александр Фомин,
- другие уполномоченные лица.
Гасанов пожелал успехов турецким и российским военнослужащим. Министр выразил убеждение в том, что между военнослужащими сформируются дружеские отношения.
Чем будет заниматься Мониторинговый центр
Представитель оборонного ведомства Турции сказал, что в задание турецко-российского мониторингового центра по Карабаху будут входить:
- контроль за режимом прекращения огня,
- регистрация случаев нарушения режима прекращения огня,
- рассмотрение жалоб и проблем сторон,
- принятие мер по предотвращению нарушений.
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Что было раньше
- Россия, Азербайджан и Армения подписали мировое соглашение, которое вступило в силу в ночь на 10 ноября.
- Оно, среди прочего, предусматривало размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора.
- Также в соглашении говорилось о создании мониторингового центра. Его цель – повышение эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей.
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