В Азербайджане 30 января начал работу современный Мониторинговый центр по Нагорному Карабаху. Наблюдение будут осуществлять российские и турецкие военные.

Источник: Aynur Asgarli

Центр построен недалеко от поселка Марзой Агдамского района Азербайджана.

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В церемонии открытия центра приняли участие:

министр обороны Азербайджана Закир Гасанов,

заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу,

заместитель министра обороны России Александр Фомин,

другие уполномоченные лица.

Гасанов пожелал успехов турецким и российским военнослужащим. Министр выразил убеждение в том, что между военнослужащими сформируются дружеские отношения.

Чем будет заниматься Мониторинговый центр

Представитель оборонного ведомства Турции сказал, что в задание турецко-российского мониторингового центра по Карабаху будут входить:

контроль за режимом прекращения огня,

регистрация случаев нарушения режима прекращения огня,

рассмотрение жалоб и проблем сторон,

принятие мер по предотвращению нарушений.

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Что было раньше

Россия, Азербайджан и Армения подписали мировое соглашение , которое вступило в силу в ночь на 10 ноября.

, которое вступило в силу в ночь на 10 ноября. Оно, среди прочего, предусматривало размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора.

вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора. Также в соглашении говорилось о создании мониторингового центра. Его цель – повышение эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей.

Детали исторического соглашения Азербайджана, России и Армении – читайте по ссылке.