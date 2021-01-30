Російські та турецькі військові прибули в Азербайджан: причина
В Азербайджані 30 січня почав роботу сучасний Моніторинговий центр по Нагірному Карабаху. Спостереження здійснюватимуть російські та турецькі військові.
Джерело: Aynur Asgarli
Центр побудований недалеко від селища Марзой Агдамського району Азербайджану.
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У церемонії відкриття центру взяли участь:
- міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов,
- заступник міністра національної оборони Туреччини Юнус Емре Караосманоглу,
- заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін,
- інші уповноважені особи.
Гасанов побажав успіхів турецьким і російським військовослужбовцям. Міністр висловив переконання в тому, що між військовослужбовцями сформуються дружні стосунки.
Чим займатиметься Моніторинговий центр
Представник оборонного відомства Туреччини сказав, що в завдання турецько-російського Моніторингового центру по Карабаху будуть входити:
- контроль за режимом припинення вогню,
- реєстрація випадків порушення режиму припинення вогню,
- розгляд скарг і проблем сторін,
- вжиття заходів щодо запобігання порушенням.
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Що було раніше
- Росія, Азербайджан і Вірменія підписали мирову угоду, яка набула чинності в ніч проти 10 листопада.
- Вона, серед іншого, передбачала розміщення російських миротворців вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та Лачинського коридору.
- Також в угоді мовилося про створення Моніторингового центру. Його мета – підвищення ефективності контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей.
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