Зеленский ответил, как Украина будет реагировать на возможную агрессию Китая

Тайвань неустанно готовится к возможной агрессии Китая. Президент Зеленский рассказал, как Украина будет реагировать на нее.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда будет на стороне тех стран, права которых нарушены. Так Владимир Зеленский ответил на вопросы индийских СМИ.

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Украина поддерживает тех, кто борется за свою независимость

Владимир Зеленский отметил, что Украина всегда будет поддерживать тех, кто борется за свою независимость.

Украина всегда будет стоять за теми странами, чьи права нарушены. И страны, которые борются за свою свободу, Украина всегда будет поддерживать. Какой бы большой ни была страна-нарушитель по территории или армии,

- сказал он.

Президент Украины также добавил, что визиты мировых политиков в Россию ослабляют изоляцию диктатора Путина. А такие косвенные оправдания российского президента будут иметь последствия во всем мире.

"Если лидеры мира встречаются с другим лидером государства, который убивает людей, детей, захватывает территории, это говорит о полном отсутствии мировой изоляции этого человека. По моему мнению, это не способствует осознанию Путиным, что он сам, что весь мир его осуждает. Жизнь идет, и всем странам нужно думать о себе. Есть много экономических, экологических вызовов. Приехал один, второй, третий, и постепенно люди будут забывать, что идет война, есть оккупация" – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что пока Украина борется против России и осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности, пока с нами весь мир, то риски наступления других кризисов в мире уменьшается.