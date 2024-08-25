Глава держави наголосив, що Україна завжди буде на боці тих країн, права яких порушені. Так Володимир Зеленський відповів на питання індійських ЗМІ.

Дивіться також Яка різниця між Індією та Китаєм: Яковенко оцінив їхню співпрацю з Росією

Україна підтримує тих, хто виборює свою незалежність

Володимир Зеленський зауважив, що Україна завжди буде підтримувати тих, хто виборює свою незалежність.

Україна завжди буде стояти за тими країнами, чиї права порушені. І країни, які виборюють свою свободу, Україна завжди підтримуватиме. Якою б великою не була країна-порушник за територією або армією,

— сказав він.

Президент України також додав, що візити світових політиків до Росії послаблюють ізоляцію диктатора Путіна. А такі опосередковані виправдання російського президента матимуть наслідки в усьому світі.

"Якщо лідери світу зустрічаються з іншим лідером держави, який вбиває людей, дітей, захоплює території, це говорить про повну відсутність світової ізоляції цієї людини. На мою думку, це не сприяє усвідомленню Путіним, що він сам, що весь світ його засуджує. Життя іде, і всім країнам потрібно думати про себе. Є багато економічних, екологічних викликів. Приїхав один, другий, третій, і поступово люди забуватимуть, що йде війна, є окупація" – сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що поки Україна бореться проти Росії та засуджує порушення суверенітету і територіальної цілісності, поки з нами весь світ, то ризики настання інших криз у світі зменшується.