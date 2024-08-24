Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, що Китай є союзником Росії, і безумовно на її боці в російсько-українській війні. Водночас Індія продовжує співпрацю з Росією в економічній сфері, але не є політичним партнером.

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У чому ще різняться Індія та Росія

Яковенко зазначив, що Індія та Китай намагаються схилити Україну та Росію до закінчення війни. Однак зовсім не враховують діаметрально протилежні позиції. Вони ігнорують те, що наразі неможливі переговори й не враховують положення Києва.

Індія і особливо Китай сприймають Україну як чужу країну, яка десь та щось хоче й чомусь чинить спротив великій ядерній імперії,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Що стосується візиту представника Китаю в Росію, то країни будуть укріплювати співпрацю в економічній сфері та військовій підтримці. Прямої допомоги Пекін не надає Москві, але постачає товари подвійного призначення.

Якщо говорити про візит прем'єр-міністра Індії Наренди Моді в Україну, то варто сподіватися на серйозне просування у відносинах з цією країною. Після початку повномастшабного вторгнення Росії наша держава потроху стає глобальним гравцем, і доводиться наново вибудовувати співпрацю з цими країнами.