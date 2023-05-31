Жестокие стычки в Косово: как Сербия расшатывает ситуацию на Балканах

На фоне напряженности на севере Косово в НАТО решили направить дополнительные силы в регион. Новая волна беспорядков в Косово произошла после местных выборов, которые не признают этнические сербы.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, почему в Косово вспыхнули стычки и причастна ли к этому Сербия. Более подробно читайте дальше в материале.

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Между Сербией и Косово снова может вспыхнуть новый виток конфликта

В НАТО объявили, что Североатлантический союз направит в Косово еще 700 военнослужащих, которые пополнят ряды KFOR, то есть международных сил под руководством НАТО.

Соответственно общее количество миротворцев там теперь составит 4500 человек. Если коротко, то такое решение было принято после того, как 29 марта в северной части Косово произошли столкновения между KFOR и местными протестующими. Тогда пострадали 30 миротворцев НАТО и 52 протестующих.

Травмы миротворцев включали переломы и ожоги от самодельных взрывных зажигательных устройств. Также трое военнослужащих были ранены из огнестрельного оружия. Теперь дополнительный батальон переведен в резерв и он будет готов к развертыванию в течение семи дней, если потребуется.

И действительно, такая ситуация точно указывает на то, что между Сербией и Косово снова может вспыхнуть новый виток конфликта.

Новая вспышка противостояния наращивалась еще с прошлого месяца, когда в Косово состоялись выборы. Однако по-настоящему рвануло уже 29 мая.

В частности, на севере Косово 29 мая миротворцы НАТО сформировали границы безопасности вокруг трех мэрий, чтобы сдержать сербов, протестующих против прихода к власти мэров – этнических албанцев в населенном, в основном, сербами районе.

В Лепосавиче, недалеко от границы с Сербией, американские миротворцы в снаряжении для противостояния массовым беспорядкам установили колючую проволоку вокруг здания мэрии, чтобы защитить ее от сотен сердитых сербов.

Миротворцы НАТО также заблокировали ратушу в Зубин-Потоке, чтобы защитить ее. В Звечане косовская полиция, укомплектованная исключительно этническими албанцами, применила слезоточивый газ против прорвавшихся через баррикаду сербов, которые пытались пройти к зданию мэрии.

"Филиал" партии Вучича проигнорировал выборы в Косово

И здесь действительно любопытная ситуация. Сербы, которые составляют большинство на севере Косово, до сих пор считают Белград своей столицей – даже спустя более двух десятилетий после провозглашения независимости Косово в 2008 году.

В то же время этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но косовские сербы на севере уже давно требуют выполнения соглашения 2013 года о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.

Однако к таким призывам об автономии не прислушались. Итак, 23 апреля, в Косово состоялись выборы. Местную власть избирали только в четырех муниципалитетах, населенных преимущественно этническими сербами.

При этом партия "Сербский список" – фактически филиал Сербской прогрессивной партии Вучича, политическая сила, считающаяся главным представителем интересов косовских сербов, – бойкотировала эти выборы.

В конце концов, этот бойкот привел к тому, что победившие на них политики более лояльны к власти Косово, то есть представители албанцев. Но в то же время явка на этих выборах стала настолько низкой – менее 3,5% от зарегистрированных избирателей, что признать их действительно очень непросто.

Какие проблемы создает низкая явка на выборах

И здесь нужно признать – власти Сербии приложили много усилий, чтобы выборы в Косово были проигнорированы местными сербами. И это им удалось – явка составила всего 3,5% и большинство из этого количества – албанцы.

Итак, теперь это дает все основания местным сербам, а главное – властям Сербии, говорить о непризнании этих выборов. Более того, это теперь создает почву для еще большей напряженности между Белградом и Приштиной, ведь сербы говорят, что эти выборы еще показывают насколько премьер Косово якобы нелегитимен.

Вот, например, что в апреле заявлял вице-президент "Сербского списка" Милан Радоичич, партия которого как раз показательно бойкотировала выборы в четырех регионах, населенных преимущественно сербами.

"Тем, кто думает, что с одним-двумя процентами голосов они могут возглавить муниципалитеты на севере, я должен сказать, что сербский народ никогда не позволит им это сделать. Пустые урны для голосования стали поражением и разгромом премьера Косово Альбина Курти и международной сообщества", – сказал Радоичич.

Премьер Косово обвинил Белград в провокации

Сам премьер Косово Курти уверял, что на выборы пришло так мало избирателей, потому что это была откровенная провокация Белграда.

Мол, сами сербы сначала бойкотировали выборы в тех регионах, где они же являются большинством, а теперь выражают недовольство результатом выборов. И вся эта история действительно похожа на провокацию власти пророссийского президента Сербии Александра Вучича.

С одной стороны, выборы прошли в соответствии с законодательством Косово и все вроде бы и нормально. С другой стороны, сербы сделали все возможное, чтобы эти выборы выглядели жалко с явкой у 3,5% избирателей. А больше их и не могло быть, ведь Север Косово – это территория, где преимущественно проживают именно сербы.

Как возникли стычки в Косово

Так что, с одной стороны, нет причин не признавать эти выборы, но в то же время нельзя закрывать глаза на то, что легитимность новой власти становится очень низкой. Крайне низкая явка на выборах чуть ли не на уровне статистической погрешности существенно усложняет их признание. И теперь все это вылилось в настоящие кровавые стычки.

В частности, уже 29 мая сербы на Севере Косово пошли блокировать работу новоизбранных муниципалитетов, ведь они не признают албанцев властью. В помощь косовской полиции пришли миротворческие силы НАТО.

В результате столкновений в городе Звечаны на севере частично признанного Косово пострадали миротворцы Североатлантического Альянса в составе миссии KFOR и сербы, протестовавшие под админзданием из-за непризнания местных выборов.

Итальянские СМИ, ссылающиеся на заявление KFOR, заявили, что пострадали 25 миротворцев, среди которых ряд итальянцев. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, трое из пострадавших итальянцев находятся в тяжелом состоянии.

Со стороны сербов пострадали более 50 человек. Из них один находится в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом. Среди пострадавших есть и бывший глава города Звечаны Драгиша Милович, у которого ранения грудной клетки.

И началось все именно потому, что как раз члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжения миротворцев отойти от здания муниципалитета, и прорвали границу полицейских и миротворцев.

В ответ те применили свето-шумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие. Стоит отметить, что это те же члены партии "Сербский список", которые в апреле бойкотировали выборы, и теперь они не признают действующую власть на Севере Косово.

Вучич использует методички Кремля

И теперь обе стороны обвиняют друг друга в разжигании провокаций. Премьер Косово Альбин Курти заявил, что возлагает ответственность за стычки в муниципалитетах на севере Косово на радикальных сербов, которых, по его словам, контролируют из Белграда.

Премьер Косово также раскритиковал реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил недовольство тем, что в Косово решили во что бы то ни стало обеспечить доступ новоизбранных мэров в админздания, которые заблокировали местные сербы – несмотря на упорные советы западных союзников – и что это привело к лишнему обострению ситуации.

Альбин Курти назвал это заявление "умиротворением" президента Сербии Вучича, ведь якобы Запад предлагал просто переместить новоизбранных политиков в другие здания, или дать им работать дистанционно, чтобы снизить напряжение. Курти отказался от этих условий.

С другой стороны, президент Сербии Александр Вучич возложил ответственность за события на Приштину и заявил, что именно НАТО не защитил сербов на севере Косово.

И здесь уж очень похоже, что Вучич едва не отрабатывает методички Кремля, о том, что в конфликте виноваты НАТО. Более того, еще в начале весны уже были попытки ЕС все же провести мирные переговоры между Сербией и Косово, и теперь аналитики обвиняют власти Вучича в том, что он сознательно создал ситуацию напряжения, чтобы бойкотировать мирные переговоры.

Но наиболее возмутительным оказалось заявление президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что самая сложная ситуация в Косово еще впереди, поскольку премьер-министр Косово Альбин Курти, по его словам, мечтает стать похожим на президента Украины Владимира Зеленского.